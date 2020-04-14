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Аргументы Недели Общество 13+

Смехотерапия: подборка мемов про коронавирус

, 18:51 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: подборка мемов про коронавирус
Pixabay

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

 

Здоровье

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Медицинские специалисты, работающие в Великобритании, назвали симптом коронавируса, который требует безотлагательного вызова скорой помощи. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

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