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Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

, 15:26 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус
Фото: DailyStorm

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

 

Общество

«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о возможности продления ограничительных мер после 30 апреля. «Россия не успеет ко Дню Победы полностью выйти из ограничительных мер, введённых из-за коронавируса»

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