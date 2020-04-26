В Пятигорске задержан бывший мэр города Лев Травнев

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26 апреля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Лев Травнев, фото из соцсети

В Пятигорске в субботу, 25 апреля, правоохранительными органами был задержан экс-мэр Пятигорска Лев Травнев. Травнев вновь вернулся в кресло мэра Пятигорска после отставки Андрея Скрипника. Но через неделю был госпитализирован, его и задержали в больнице.

По данным управления МВД по Ставропольскому краю, ранее в отношении Травнева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бывший чиновник был задержан «в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов, и в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

Дело возбуждено по материалам, которые были собраны в 2017 году, когда в администрации Пятигорска прошли масштабные проверки хозяйственной деятельности мэрии, в частности по заключению госконтрактов и сделок с землей.

Осенью 2017 года, после этих проверок, Лев Травнев ушел в отставку, хотя по контракту мог руководить городом до 2020 года. Говорят, что дело замяли, но при условии, что Травнев, который к тому моменту руководил городом уже 11 лет, не вернется во властные структуры.

Но в 2020 году 16 апреля его приняли на работу первым замом главы Пятигорска. В тот же день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке Андрея Скрипника и назначении Травнева временно исполняющим обязанности пятигорского мэра. 22 апреля, после того, как он внезапно ушел на больничный, на врио мэра Пятигорска был назначен Дмитрий Ворошилов.