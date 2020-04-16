В Пятигорске из-за коронавируса ушел в отставку глава города Андрей Скрипник

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16 апреля 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Скрипник

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку. Исполнять обязанности города-курорта будет Лев Травнев. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объяснил кадровые перестановки в Пятигорске ситуацией с коронавирусом.

Ранее 16 апреля Скрипник сообщил в соцсети о том, что эпидобстановка в Пятигорске осложняется. Еще 7 заболевших выявлено в городе. Зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них двое выздоровели. Сейчас 23 человека находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. 302 контактных, по предписанию Роспотребнадзора, находятся в режиме изоляции. Роспотребнадзор предписал ввести на территории города Пятигорска карантин.

Владимиров пояснил: "Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева". Травневу "необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам".

Ограничительные меры - карантин - начнут действовать в Пятигорске с 17 апреля. Владимиров призвал "пятигорчан с пониманием отнестись к принятым решениям". "Они необходимы. Чем точнее мы будем эти требования выполнять, тем скорее вернёмся к привычному ритму жизни", - подчеркнул глава региона.