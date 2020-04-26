У нескольких насельниц Дивеевского монастыря выявили коронавирус COVID

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26 апреля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Нижегородская епархия

фото с сайта nne.ru

В Нижегородской области Дивеевский монастырь закрыли на карантин после того, как у нескольких насельниц выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Монастырь в Дивееево закрыт на карантин с 25 апреля.

В Нижегородской епархии сообщили, что среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Больница, в которой проходят лечение сестры, оснащена всем современным необходимым оборудованием. Органы здравоохранения, местной и региональной власти проинформированы о ситуации в обители. Священноначалие Нижегородской митрополии находится в курсе ситуации с COVID в монастыре.

В соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора, с 15 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не посещают богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской епархии. Ограничен въезд в село Дивеево.

Коронавирус был подтвержден ранее у нескольких священников в Москве. У настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина был выявлен коронавирус COVID.