Глава ростовского Минздрава госпитализирована с сердечным приступом

Вечером в субботу, 25 апреля, появилась информация о том, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом.

О госпитализации Быковской сообщил сегодня представитель больницы, в которую она была госпитализирована . Подчеркивается, что у министра здравоохранения Ростовской области была ярко выраженная стенокардия.

Пациентку обследовали, после чего медики назначили ей лечение. Состояние Татьяны Быковской врачи оценивают как стабильное, в настоящий момент она находится в реанимации.