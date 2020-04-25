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Глава ростовского Минздрава госпитализирована с сердечным приступом

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава ростовского Минздрава госпитализирована с сердечным приступом
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вечером в субботу, 25 апреля, появилась информация о том, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом.
 
О госпитализации Быковской сообщил сегодня представитель больницы, в которую она была госпитализирована. Подчеркивается, что у министра здравоохранения Ростовской области была ярко выраженная стенокардия.
 
Пациентку обследовали, после чего медики назначили ей лечение. Состояние Татьяны Быковской врачи оценивают как стабильное, в настоящий момент она находится в реанимации.
ЕТ

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