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В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Москве госпитализирована актриса театра и кино Галина Киндинова. У заслуженной артистки России случился сердечный приступ. Ей вызвали "скорую". Актрису привезли в Боткинскую больницу и положили в реанимационное отделение. В больницу женщину сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.

Ей провели необходимое лечение и перевели в VIP-отделение больницы.  СМИ пишут, что 75-летнюю Киндинову госпитализировали еще 8 марта. Под наблюдением медиков актриса  пробудет несколько дней. По словам актрисы, у нее скакнуло давление, - передает "Звезда". Евгений Киндинов надеется, что жена быстро пойдет на поправку и скоро вернется домой.

Галина Киндинова известна ролями в фильмах "Сладкоголосая птица юности", "Приваловские миллионы" и "Нахлебник". Сейчас она служит в МХТ имени А. П. Чехова.

ИЧ

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