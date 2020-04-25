Из-за коронавируса мусульман призвали в Рамадан молиться дома

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25 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

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Коронавирус внес корректировку в религиозную практику. Сейчас идет Рамадан. Для мусульман он один из главнейших. В связи с пандемией ведущие богословы призывают отказаться от массовых молитв, и предлагают молиться дома.

С рекомендациями выступили богословы из Саудовской Аравии. От священного поста они предлагают не отказываться. Но внести корректировки в его соблюдение.

«Рекомендуем мусульманам в течение месяца Рамадан совершать молитву (таравих) в домашних условиях)», — процитировало агентство «Анадолу» рекомендации богословов: «Верующие не должны посещать места скопления людей, что приводит к распространениею коронавируса. Мусльмане должны также провоодить дома утренний и вечерний прием пищи (сухур и ифтар)».

Обычно во время Рамадана верующие ходят в мечеть и там совершают намазы. Они не едят целый день, практически ничего, за исключением фиников, и пьют воду. Принять пищу можно лишь после захода солнца.

В Турции на этих выходных закрыли продуктовые магазины. Да и в целом нынешний Рамадан мусульмане встречают в особом режиме.