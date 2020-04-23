Мусульмане встретят священный месяц Рамадан в особом режиме из-за коронавируса

Мусульманские религиозные организации России готовятся провести Рамадан в особом режиме – не будет коллективных молитв и традиционных коллективных разговений.
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется вечером 23 апреля. Все региональные Духовные управления мусульман России решили принять беспрецедентные ограничительные меры.
В некоторых регионах пятничные молитвы проходят в режиме онлайн, максимально сокращено число участников погребальных церемоний.
Председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что человечество столкнулось с колоссальным вызовом, который бросила миру коронавирусная пандемия.
В опубликованном на сайте ДУМ РФ обращении к верующим, он отметил важность «глубинной мудрости Рамадана – тридцатидневного марафона добрых дел». Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн.
Ранее президент Таджикистана призвал перенести пост в Рамадан на другое время.