Мусульмане встретят священный месяц Рамадан в особом режиме из-за коронавируса

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23 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Московская соборная мечеть. Фото: Pixabay

Мусульманские религиозные организации России готовятся провести Рамадан в особом режиме – не будет коллективных молитв и традиционных коллективных разговений.

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется вечером 23 апреля. Все региональные Духовные управления мусульман России решили принять беспрецедентные ограничительные меры.

В некоторых регионах пятничные молитвы проходят в режиме онлайн, максимально сокращено число участников погребальных церемоний.

Председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что человечество столкнулось с колоссальным вызовом, который бросила миру коронавирусная пандемия.

В опубликованном на сайте ДУМ РФ обращении к верующим, он отметил важность «глубинной мудрости Рамадана – тридцатидневного марафона добрых дел». Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн.

Ранее президент Таджикистана призвал перенести пост в Рамадан на другое время.