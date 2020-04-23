В Турции на выходных закроют продуктовые магазины

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23 апреля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

Турция на фото: pixabay.com

Официальная Анкара объявила о закрытии продуктовых магазинов на ближайших выходных. В субботу и в воскресенье они работать не будут. Об этом сообщило агентство Анадолу.

По какой именно причине будут закрыты магазины не уточняется. Сейчас в трех десятках провинций Турции действует комендантский час. Он продлится до 27 апреля. Эти меры точно связаны с коронавирусом. Вместе с тем, у мусульманского мира начался пост. Начался священный месяц Рамадан.

«В связи с началом священного месяца Рамадан 23 — 24 апреля продуктовые магазины будут работать с 09:00 до 14:00», — сообщило агентство Анадолу: «При этом 25 и 26 апреля продуктовые в 31 провинции будут закрыты».