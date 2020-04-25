Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Совфеде предложили позволить пенсионерам по очереди гулять во дворах

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совфеде предложили позволить пенсионерам по очереди гулять во дворах
пожилой человек на прогулке, pixabay.com
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил позволить людям старше 65 лет в период самоизоляции гулять по очереди во дворе или же около дома.
 
Рязанский добавил, что было бы правильно, если бы пожилые граждане получили возможность гулять неподалеку от дома. Чтобы не упускать обеспечение социальной дистанции с целью защиты от COVID-19, по мнению сенатора, пенсионерам следует разрешить гулять по очереди. Старшим по подъездам и сотрудникам управляющей компании в данном случае предлагается вести списки с очередностью прогулок. 
 
Валерий Рязанский добавил, что пожилым людям следует соблюдать особый режим, который включает в себя прогулки на свежем воздухе.
ЕТ

Экономика

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призал не ждать снижения цен на бензин в России. По оценке Алексперова, сейчас в нашей стране цены на бензин стабильны, и несмотря на падение мировых цен, у нас опускаться не будут.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью