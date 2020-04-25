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Ученый рассказал, что существует способ «обмануть» коронавирус

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ученый рассказал, что существует способ «обмануть» коронавирус
COVID-19, pixabay.com
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов в субботу сообщил, что COVID-10 можно "обмануть".
 
По словам ученого, для "обмана" можно применить методы генной инженерии. Сергей Недоспасов подчеркнул, что для создания вакцины от коронавирусной инфекции следует прибегнуть к генетическим технологиям, а в ходе создания доклинических моделей может потребоваться редактирование генома. На это, однако, уйдут месяцы, а на проведение всех необходимых испытаний – больше года.
 
Специалист добавил, что зараженных COVID-19 можно вылечить при помощи переливания плазмы, а также благодаря искусственному созданию нейтрализующих антител, но оба этих метода имеют свои минусы.
ЕТ

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