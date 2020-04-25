Ученый рассказал, что существует способ «обмануть» коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов в субботу сообщил, что COVID-10 можно "обмануть".

По словам ученого, для "обмана" можно применить методы генной инженерии. Сергей Недоспасов подчеркнул, что для создания вакцины от коронавирусной инфекции следует прибегнуть к генетическим технологиям, а в ходе создания доклинических моделей может потребоваться редактирование генома. На это, однако, уйдут месяцы, а на проведение всех необходимых испытаний – больше года.