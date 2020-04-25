В России темпы распространения COVID-19 продолжают замедляться

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25 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ крови, pixabay.com

Темпы распространения коронавируса нового типа на территории России продолжают замедляться. В стране уже четвертый день подряд рост количества зараженных за сутки не превышает 10 процентов.

Ранее сегодня в оперативном штабе по борьбе COVID-19 заявили, что за прошедшие 24 часа в РФ зарегистрировали еще 5 966 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что немного больше, чем днем ранее (5 849 случаев). Общее количество инфицированных увеличилось на 8,7 процента и составило 74 588 человек.

В настоящий момент в России на 100 тысяч жителей приходится почти 51 случай заражения. Это один из наиболее низких показателей среди стран, где больше всего заболевших. В частности, на территории Испании на 100 тысяч человек приходится около 470 случаев.