В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Татарстане зафиксировали 65 случаев новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Большая часть новых случаев заболевания COVID-19 пришлась на Казань, где заразился 21 человек. По данным республиканского оперативного штаба, из вновь выявленных случаев 19 – завозные, остальные контактировали с заболевшими. Лечение на дому проходят 45 человек, а 20 сейчас находятся в больницах.
«Общее число случаев инфекции в Татарстане на 25 апреля составляет 491», – говорится в сообщении оперативного штаба республики.
Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о переполненности больниц.