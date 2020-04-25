В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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25 апреля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ntr-24.ru

Фото: сайт Госдума РФ

В Татарстане зафиксировали 65 случаев новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Большая часть новых случаев заболевания COVID-19 пришлась на Казань, где заразился 21 человек. По данным республиканского оперативного штаба, из вновь выявленных случаев 19 – завозные, остальные контактировали с заболевшими. Лечение на дому проходят 45 человек, а 20 сейчас находятся в больницах.

«Общее число случаев инфекции в Татарстане на 25 апреля составляет 491», – говорится в сообщении оперативного штаба республики.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о переполненности больниц.