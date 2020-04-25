Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о переполненности больниц

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25 апреля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

В столичном департаменте здравоохранения опровергли сообщения о том, что больницы Москвы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены.

В заявлении ведомства говорится, что сегодня пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах, в общей сложности в них развернуто около 16 тысяч коек. Кроме того, уже в ближайшее время будет перепрофилирована часть стационаров под зараженных коронавирусом и общее число коек в столичных медучреждениях увеличится до 20 тыс.

В департаменте отметили, что ситуация остается напряженной, однако в зависимости от потребностей будут открываться дополнительные койки для пациентов – для этого есть возможности.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в мире приблизилось к 200 тысячам человек.