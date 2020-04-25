Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 200 тысячам человек

Аргументы Недели → В мире 13+

25 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В ближайшее время число жертв коронавируса во всем мире может составить 200 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса из США.

В университете суммируют данные федеральных и местных властей, СМИ, других источников, затем обобщают и анализируют ситуацию. Согласно последним данным университета, от коронавируса уже скончались 195 920 человек. С учетом того, что очевидной тенденции к замедлению роста пока что нет, рубеж в 200 тысяч жертв неминуемо приближается.

Также, по данным университета, в мире от коронавируса вылечились 781 382 человека, а общее число случаев заражения приближается к 2,8 миллионам.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 60 тысяч человек.