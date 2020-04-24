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Число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 60 тысяч человек

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 60 тысяч человек
анализ крови, Mohammed Talatene/dpa

Вечером в пятницу, 24 апреля, появилась информация о том, что общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа на территории Италии к настоящему моменту составило почти 60,5 тысячи человек.

За минувшие сутки от COVID-19 излечились в стране 2 922 человека. Отметим, что общее количество умерших в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, достигло почти 26 тысяч. За минувшие сутки скончались 420 пациентов.

В Департаменте гражданской защиты подчеркнули, что за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразился 3 021 человек. Общее число заболевших составило в Италии 192 994.

ЕТ

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