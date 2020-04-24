Число вылечившихся от COVID-19 в Италии превысило 60 тысяч человек

Вечером в пятницу, 24 апреля, появилась информация о том, что общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа на территории Италии к настоящему моменту составило почти 60,5 тысячи человек.
За минувшие сутки от COVID-19 излечились в стране 2 922 человека. Отметим, что общее количество умерших в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, достигло почти 26 тысяч. За минувшие сутки скончались 420 пациентов.
В Департаменте гражданской защиты подчеркнули, что за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразился 3 021 человек. Общее число заболевших составило в Италии 192 994.