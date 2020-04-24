Количество жертв коронавируса в Великобритании достигло 19506

Зв минувшие сутки количество пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа в больницах Великобритании, увеличилось на 684. Общее число летальных исходов достигло к настоящему моменту 19 506.

В министерстве здравоохранения страны уточнили, что количество заболевших за прошедшие 24 часа возросло на 5386. В общей сложности коронавирусной инфекцией заразились в Великобритании 143 464 человек. Отметим, что днем ранее сообщалось о 18 738 скончавшихся и 138 078 заболевших.