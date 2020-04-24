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Количество жертв коронавируса в Великобритании достигло 19506

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в Великобритании достигло 19506
COVID-19, Robin Utrecht/Keystone Press Agency
Зв минувшие сутки количество пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа в больницах Великобритании, увеличилось на 684. Общее число летальных исходов достигло к настоящему моменту 19 506.
 
В министерстве здравоохранения страны уточнили, что количество заболевших за прошедшие 24 часа возросло на 5386. В общей сложности коронавирусной инфекцией заразились в Великобритании 143 464 человек. Отметим, что днем ранее сообщалось о 18 738 скончавшихся и 138 078 заболевших.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.
ЕТ

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