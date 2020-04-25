В Саратовской области причиной половины новых заболеваний коронавирусом стали контакты с ранее заболевшими

В Саратовской области подтвердили еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас в регионе насчитывается 265 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.
Девять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили среди людей, контактировавших с ранее заболевшими. Лишь двое человек с коронавирусом приехали из Москвы.
Среди заболевших двое несовершеннолетних, пятеро – старше 60 лет. Сообщается, что состояние всех пациентов стабильное, они находятся под постоянным наблюдением врачей.
Ранее губернатор Пензенской области сообщил о приросте заболевших коронавирусом.