Губернатор Пензенской области сообщил о приросте заболевших коронавирусом

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25 апреля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Фото: Инстаграм Ивана Белозерцева

Во время прямой линии в Инстаграм 25 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что прирост заболевших коронавирусом в разы выше, чем число выздоравливающих.

Он отметил, что накануне из больниц было выписано 22 выздоровевших пациента, а в субботу планируется выписать еще 10 человек, «с каждым днем заболевших поступает все больше и больше».

Губернатор также подчеркнул, что среди пациентов есть не только люди в возрасте, но и дети, подростки. По словам Белозерцева, все больницы, которые подготовили для лечения больных коронавирусом, «сегодня просто переполнены».

По данным областного регионального штаба на 24 апреля, новый вирус выявили у 232 жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае скончался медик, работавший с зараженными коронавирусом.