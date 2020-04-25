Кандидат в президенты США Джо Байден умоляет американцев не пить отбеливатель, чтобы убить коронавирус

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25 апреля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото: Edward M. PioRoda, globallookpress.com

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден умоляет американцев не пить отбеливатель, чтобы убить коронавирус COVID в своем организме. Сейчас в США больше, чем в какой-либо другой стране зараженных коронавирусной инфекцией.

По поводу борьбы с инфекцией ежедневно делает заявления президент США Дональд Трамп. Вчера на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу он сказал, что дезинфицирующее вещество и солнечный свет убивают коронавирус за минуту.

Джо Байден написал в своем Твиттер-аккаунте: "Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель".

Заявление Трампа получило большой общественный резонанс. СМИ в США уточнили заявление Трампа со ссылкой на доклад и.о. замначальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности Билла Брайана.

Брайан не утверждал о пользе отбеливателя и способности солнца мгновенно убивать вирус. Он заявил, что в результате экспериментов с образцами коронавируса выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность. Брайан сказал, чт период полураспада вируса на поверхностях под воздействием солнечного света и высокой влажности уменьшается с 18 часов до двух минут и следовательно, летом при солнечной погоде распространение COVID-19 может значительно замедлиться. Брайан также говорил, что бытовые дезинфицирующие средства очень эффективны при уничтожении вируса: отбеливатель убивает его за пять минут, а изопропанол (изопропиловый спирт) - аж за 30 секунд.

Трамп заявлял: "Дезинфицирующие вещества убивают коронаврус за одну минуту. Может быть есть какой-то способ ввести инъекции этих веществ внутрь организма или как-то почистить изнутри? Интересно было бы проверить".

Геннадий Онищенко по поводу пользы ультрафиолета согласился.