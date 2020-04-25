Онищенко заявил о пользе солнца при борьбе с коронавирусом «Самое главное — ультрафиолет. Он убивает вирус»

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25 апреля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Бывший главный санитарный врач РФ и экс-глава Роспотребнадзора, ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что солнце и солнечная погода могут помочь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Геннадий Онищенко прокомментировал заявление Дональда Трампа, сделанное со ссылкой на экспертов в США, о пользе солнца во время пандемии коронавируса. По оценке Онищенко, они верно говорят. Он привел пример - летом гриппом люди в нашей стране практически не болеют.

"Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет", — сказал Онищенко. Наш эксперт пояснил, что действительно, ультрафиолетовое излучение убивает вирус.

Онищенко убежден, что если в ближайшие дни, на майские праздники будет хорошая погода, то это поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В пятницу, 24 апреля, президент США Дональд Трамп со ссылкой на исследование американского Министерства внутренних дел заявил, что при лечении больных с корнавирусом COVID-19 можно использовать воздействие прямого солнечного света. Эксперты в США считают, что ультрафиолет убивает вирусы.

Еще ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что теплая погода препятствует распространению коронавируса, температура воздуха плюс 6-8 градусов является для вируса оптимальной.

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