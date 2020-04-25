В Приморье 11 работников скорой помощи заразились коронавирусом COVID в городе Находка

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25 апреля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Приморском крае у 11 сотрудников скорой помощи диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила о заражении коронавирусом сотрудников скорой в городе Находка подтвердилась.

Худченко уточнила, все заболевшие — персонал скорой, который был задействован в оказании медицинской помощи пациентам а также уборщицы. По данным министра, более, чем у половины заразившихся, у 70% человек заболевание протекает бессимптомно.

В Находке в настоящее время на станции скорой помощи постепенно из работы выводят все смены, которые находились в контакте с зараженными. Их заменяют здоровыми медиками и отправляют на карантин. В правительстве региона сообщили, что к работе на скорой будут привлечены студенты старших курсов медицинских колледжей и медики из других районов Приморья.

Медики, оказывающие помощь пациентам с COVID, заражаются в разных регионах. Так в Петербурге умер врач-реаниматолог, которому было 50 лет.