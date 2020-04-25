Цирковая труппа со слонами не может выехать из Сочи из-за карантина

В сочинском цирке из-за карантина застряла цирковая труппа со слонами. Здесь продолжают жить животные, которых привезли для выступления еще в конце марта.
Артисты успели дать два представления, затем, 31 марта, в Краснодарском крае ввели карантин. Более 40 работников цирка уехали домой, но в цирке были вынуждены остаться животные, а также дрессировщики и технический персонал, который ухаживает за двумя слонами и другими животными – кроме слонов, в цирке на карантине находятся лошади, верблюды, пони, лама и собаки.
Сообщается, что слонов кормят свежими бамбуковыми побегами, кашами и овощами. Животные гуляют во дворе цирка и продолжают репетировать на пустующей арене.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе суд принял решение временно закрыть краевой цирк.