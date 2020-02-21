Все новости >>

//Общество 13+

В Ставрополе суд принял решение временно закрыть краевой цирк

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NewsTracker.ru

В Ставрополе суд принял решение временно закрыть краевой цирк
Фото: соцсети

Суд на три месяца приостановил деятельность Ставропольского государственного цирка. Причина – нарушения пожарной безопасности.

Их выявили во время проверки представители МЧС. В частности, помещения не были оснащены системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления из зрительного зала. Цирк продолжал работать, от организации лишь потребовали устранить нарушения.

Однако при повторной проверке выяснилось, что ни одно из нарушений не устранено. После этого завели дело об административном правонарушении, и все материалы передали в суд.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения. В итоге суд принял решение приостановить работу  цирка  на 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Карелии медведь напал на дрессировщика.

ДВа

//картина дня

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о конфликте с известным тренером Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину…

//новости ан