В Ставрополе суд принял решение временно закрыть краевой цирк

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21 февраля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NewsTracker.ru

Фото: соцсети

Суд на три месяца приостановил деятельность Ставропольского государственного цирка. Причина – нарушения пожарной безопасности.

Их выявили во время проверки представители МЧС. В частности, помещения не были оснащены системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления из зрительного зала. Цирк продолжал работать, от организации лишь потребовали устранить нарушения.

Однако при повторной проверке выяснилось, что ни одно из нарушений не устранено. После этого завели дело об административном правонарушении, и все материалы передали в суд.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения. В итоге суд принял решение приостановить работу цирка на 90 суток.

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