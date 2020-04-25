В Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа

В Якутии за сутки выявлено 8 больных коронавирусом. Среди них работник загса Якутска. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
По его словам, ситуация в Якутии остается напряженной. За сутки подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции в республике. В двух случаях заболели члены семей работников рынка в одном из районов республики.
В самом Якутске е шесть новых случаев заболевания. Двое у приезжих из других регионов страны, помещенных в обсерватор. Три случая - у членов семей ранее выявленных больных.
«Также выявлено заболевание у работника ЗАГСа, который занимается электронными базами данных», – добавил Николаев.
Также сообщается, что за весь период пандемии в Якутии зарегистрировано 145 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Курске коронавирусом заразился руководитель регионального исполкома «Единой России».