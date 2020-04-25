В Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа

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25 апреля 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sakhaday.ru

Температура. Фото: Pixabay

В Якутии за сутки выявлено 8 больных коронавирусом. Среди них работник загса Якутска. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

По его словам, ситуация в Якутии остается напряженной. За сутки подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции в республике. В двух случаях заболели члены семей работников рынка в одном из районов республики.

В самом Якутске е шесть новых случаев заболевания. Двое у приезжих из других регионов страны, помещенных в обсерватор. Три случая - у членов семей ранее выявленных больных.

«Также выявлено заболевание у работника ЗАГСа, который занимается электронными базами данных», – добавил Николаев.

Также сообщается, что за весь период пандемии в Якутии зарегистрировано 145 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Курске коронавирусом заразился руководитель регионального исполкома «Единой России».