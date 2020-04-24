В Курске коронавирусом заразился руководитель регионального исполкома «Единой России»

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24 апреля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sekunda.media

Депутат курского горсовета Евгений Маслов. Фото: kursk.er.ru

Руководитель курского регионального исполкома «Единой России» и депутат городского собрания Евгений Маслов подтвердил, что заразился коронавирусом.

Как выяснилось, сначала заболела его супруга, которая работает врачом-кардиологом. О положительном анализе на COVID-19 они узнали во вторник, тогда же Маслов постарался обзвонить как можно больше людей – даже тем, с кем контактировал издалека.

«Я всегда ходил в маске и обрабатывал руки антисептиком. Маску менял каждые два часа. Но до сих пор непонятно, как распространяется болезнь», – рассказал единоросс.

Со вторника Маслов не выходит из дома, хотя по-прежнему не получил предписание Роспотребнадзора ο карантине. Повторный анализ депутат должен сдать 1 мая.

В Курске скончался пациент с подозрением на коронавирус нового типа.