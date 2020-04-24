В Курске коронавирусом заразился руководитель регионального исполкома «Единой России»

Руководитель курского регионального исполкома «Единой России» и депутат городского собрания Евгений Маслов подтвердил, что заразился коронавирусом.
Как выяснилось, сначала заболела его супруга, которая работает врачом-кардиологом. О положительном анализе на COVID-19 они узнали во вторник, тогда же Маслов постарался обзвонить как можно больше людей – даже тем, с кем контактировал издалека.
«Я всегда ходил в маске и обрабатывал руки антисептиком. Маску менял каждые два часа. Но до сих пор непонятно, как распространяется болезнь», – рассказал единоросс.
Со вторника Маслов не выходит из дома, хотя по-прежнему не получил предписание Роспотребнадзора ο карантине. Повторный анализ депутат должен сдать 1 мая.
В Курске скончался пациент с подозрением на коронавирус нового типа.