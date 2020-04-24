Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса у детей

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24 апреля 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения РФ опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

По данным ведомства, рекомендованных лекарств для профилактики COVID-19 у детей нет. Что касается лечения, то шесть препаратов: интерферон альфа-2b (только в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин, лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб.

Применение внутривенных иммуноглобулинов обозначено пометками «нет опыта применения при инфекции COVID-19» и «только по строгим показаниям».

В документе также говорится, что тяжелое течение заболевания отмечается в среднем у одного процента зараженных детей.