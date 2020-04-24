В Подмосковье темпы прироста зараженных COVID-19 снижаются каждый день

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24 апреля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Андрей Воробьев

Темп прироста пациентов с коронавирусом ежедневно снижается в Подмосковье на 1-2%. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести".

Как отметил губернатор, есть тяжелые больные, с которыми сейчас занимаются медики, сейчас важно, чтобы их количество уменьшилось. При этом бригады скорой помощи в Подмосковье работают на износ.

Хотя процент роста больных и снизился, но их госпитализация растет, как по коронавирусу, так и по заболевшим пневмонией, добавил Воробьев.

Как стало известно ранее, Андрей Воробьев обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к Министерству обороны.