Андрей Воробьев попросил помощи у Сергея Шойгу

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24 апреля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

2020 Federation Council of Russia/via Globallookpress.com, Сергей Шойгу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к Министерству обороны. Для этой цели в регион будут направлены военные медики.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Решение об оказании помощи, по его словам, принято. Подмосковью будут помогать реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады Минобороны.

Военные поддержат в том числе и предприятия военно-промышленного комплекса, так как "государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен".

В Московской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 постепенно начнет улучшаться в ближайшие две-три недели, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.