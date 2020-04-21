Воробьев считает, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье скоро улучшится

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21 апреля 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Московской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 постепенно начнет улучшаться в ближайшие две-три недели, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению Воробьева, улучшение должно произойти из-за ответственного отношения жителей региона к введенным правительством мерам по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Ясно, что это не легкая прогулка. Неделя-две-три - мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению. Пока все работают, врачи работают в очень напряженном режиме», - считает губернатор Московской области.