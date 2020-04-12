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Власти Подмосковья рассказали о способах получения пропусков на передвижение

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Подмосковья рассказали о способах получения пропусков на передвижение
ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Власти Московской области рассказали о способах получения спецпропуска на передвижение в Подмосковье. Информацию предоставили утром в воскресенье, 12 апреля, в пресс-службе губернатора Подмосковья.
 
В сообщении уточняется, что те, у кого нет учетной записи на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или же отправить SMS на номер 0250. При наличии аккаунта на сайте РПГУ можно зайти в специальный раздел и получить пропуск.
 
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о поэтапном введении пропусков для передвижения по региону и столице в связи с распространением коронавируса.
ЕТ
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