Власти Подмосковья рассказали о способах получения пропусков на передвижение

Власти Московской области рассказали о способах получения спецпропуска на передвижение в Подмосковье. Информацию предоставили утром в воскресенье, 12 апреля, в пресс-службе губернатора Подмосковья.

В сообщении уточняется, что те, у кого нет учетной записи на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или же отправить SMS на номер 0250. При наличии аккаунта на сайте РПГУ можно зайти в специальный раздел и получить пропуск.