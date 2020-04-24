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Глава Роспотребнадзора сообщила, когда будут ясны сроки появления вакцины от COVID-19

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора сообщила, когда будут ясны сроки появления вакцины от COVID-19
шприц, лекарство, pixabay.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в пятницу, 24 апреля, рассказала, когда станут понятны сроки появления вакцины от коронавируса нового типа, эпидемию которого ВОЗ признала пандемией.
 
Анна Попова заявила, что в настоящий момент все страны находятся примерно в равной степени продвижения к цели создания вакцины от коронавирусной инфекции.
 
По словам главы Роспотребнадзора, к началу лета текущего года будет ясно, когда ученым удастся разработать препарат для лечения коронавируса нового типа.
ЕТ

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