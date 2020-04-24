Глава Роспотребнадзора сообщила, когда будут ясны сроки появления вакцины от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, лекарство, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в пятницу, 24 апреля, рассказала, когда станут понятны сроки появления вакцины от коронавируса нового типа, эпидемию которого ВОЗ признала пандемией.

Анна Попова заявила, что в настоящий момент все страны находятся примерно в равной степени продвижения к цели создания вакцины от коронавирусной инфекции. По словам главы Роспотребнадзора , к началу лета текущего года будет ясно, когда ученым удастся разработать препарат для лечения коронавируса нового типа.