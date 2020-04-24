В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о возврате к нормальной жизни пока рано

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24 апреля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса нового типа, но лишь после третьего можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.

Попова в рамках совещания вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с эпидемиологами и вирусологами уточнила, что в настоящий момент страна находится в фазе жестких ограничительных мер. По словам главы Роспотребнадзора, во время третьего инкубационного периода гражданам следует очень четко соблюдать те меры, которые ранее были предписаны властями страны. Анна Попова отметила, что только в этом случае удастся держать ситуацию с COVID-19 под контролем и впоследствии вернуться к той жизни, к которой все привыкли.