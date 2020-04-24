В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о возврате к нормальной жизни пока рано

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Сергей Аксенов: «Только мост пересекли – вспомнили о своих правах. Тут же достали «портянку», конституцию понесли»
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24 апреля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Сергей Аксенов: «Только мост пересекли – вспомнили о своих правах. Тут же достали «портянку», конституцию понесли»
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