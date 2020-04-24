Голикова отметила, что население устало от ограничений по коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила, что прогнозы сейчас делать не очень хорошо, но важно понимать, когда можно будет ослабить ограничения.
"Мы уже месяц живём в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить огорчительные меры", - сказала Голикова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.