В одной из пермских клиник выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией

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24 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Врачи. Фото: Pixabay

По данным регионального оперативного штаба, с начала недели в медучреждении, которое подведомственно Свердловской железной дороге, зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на коронавирус. 11 из общего числа – у сотрудников учреждения.

Позже диагноз подтвердился у 26 пациентов, которых выписали ранее, и у семи врачей.

Терапевтическое и кардиологическое отделения закрыли на карантин и перевели в режим обсерватора. Сообщается, что очаг заражения удалось локализовать, всех сотрудников и пациентов больницы обследуют.

Кроме этого, повторное обследование прошли 182 человека, которые были выписаны с 10 по 21 апреля.

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