У пожилой жительницы Перми, снятой с поезда, обнаружили коронавирус

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13 апреля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Кирове с поезда сняли 80-летнюю пермячку, которой стало плохо. В местной больнице у нее выявили заражение коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что сейчас состояние пенсионерки тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Женщина возвращалась из Санкт-Петербурга. В Минздраве Пермского края сообщили, что пять попутчиков больной коронавирусом пенсионерки вышли в Перми, еще один пассажир ехал до Кунгура. Их всех нашли, они находятся на домашнем карантине и ждут результаты анализов.

Ранее Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в стране.