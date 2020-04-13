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У пожилой жительницы Перми, снятой с поезда, обнаружили коронавирус

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

У пожилой жительницы Перми, снятой с поезда, обнаружили коронавирус
Фото: соцсети

В Кирове с поезда сняли 80-летнюю пермячку, которой стало плохо.  В местной больнице у нее выявили заражение коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что сейчас состояние пенсионерки тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Женщина возвращалась из Санкт-Петербурга. В Минздраве Пермского края сообщили, что пять попутчиков больной коронавирусом пенсионерки вышли в Перми, еще один пассажир ехал до Кунгура. Их всех нашли, они находятся на домашнем карантине и ждут результаты анализов.

Ранее Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в стране.

ДВа

Общество

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Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

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