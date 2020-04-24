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Владимир Путин выступил с предложением продавать отечественные автомобили со скидкой

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Владимир Путин выступил с предложением продавать отечественные автомобили со скидкой
Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин выступил с предложением ввести скидку на автомобили отечественного производства для поддержания массового потребительского спроса .

Путин пояснил на совещании по вопросам развития автопрома, что имеются ввиду льготные программы автокредитования. Нужно давать возможность молодым или многодетным семьям купить российский автомобиль со скидкой по авансовому платежу в 10%.

По оценкам экспертов, в связи с пандемией коронавируса продажи легковых автомобилей могут упасть в России в этом году на 50%. Это приведет к сокращению персонала на сборочных и вспомогательных производствах.

НС

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