Владимир Путин выступил с предложением продавать отечественные автомобили со скидкой

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24 апреля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин выступил с предложением ввести скидку на автомобили отечественного производства для поддержания массового потребительского спроса .

Путин пояснил на совещании по вопросам развития автопрома, что имеются ввиду льготные программы автокредитования. Нужно давать возможность молодым или многодетным семьям купить российский автомобиль со скидкой по авансовому платежу в 10%.

По оценкам экспертов, в связи с пандемией коронавируса продажи легковых автомобилей могут упасть в России в этом году на 50%. Это приведет к сокращению персонала на сборочных и вспомогательных производствах.