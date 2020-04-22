Как повлияет COVID-19 на автопром России

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

По оценкам экспертов, в связи с пандемией коронавируса продажи легковых автомобилей могут упасть в России в этом году на 50%. Это приведет к сокращению персонала на сборочных и вспомогательных производствах.

В список крупнейших российских предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в условиях экономического кризиса попали АвтоВАЗ, «Урал», ГАЗ, КамАЗ и «Соллерс», а также отечественные заводы компаний Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot-Citroen-Mitsubishi. Власть готова оказать поддержку и калининградскому «Автотору», выпускающему автомобили марок BMW, Kia и Hyundai. Ранее эту информацию озвучил Минпромторг.

«Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится, и, в частности, по автопрому, и там по предприятиям металлургии, которые связаны непосредственно с поставками, с потреблением», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По расчетам «АСМ-холдинга», в период кризиса 2008–2009 годов количество сотрудников, задействованных на российских автомобильных заводах и предприятиях, выпускающих компоненты для сборки, сократилось почти на треть – до 238 тысяч человек. Не исключено, что и нынешняя ситуация может обернуться колоссальным сокращением работников автомобильной отрасли.

Заместитель директора департамента «АвтоСпецЦентра» Константин Авакян отметил, что остановка предприятий автопрома в Европе привела к сокращению более 1 миллиона сотрудников, а также к потерям в производстве, равнозначным 1,2 миллиону автомобилей. По мнению эксперта, господдержка автопрома в виде отмены утилизационного сбора и возврата таможенных пошлин для крупнейших автоконцернов с локализованным производством в России нацелена, прежде всего, на содержание штата сотрудников в период ограничений деятельности предприятий.