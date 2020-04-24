Беременная медсестра заразилась коронавирусом в больнице Челябинской области

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Больница. Фото: Pixabay

Состояние заразившейся коронавирусом медсестры из городской больницы Златоуста оценивают как средней тяжести.

Сообщается, что у медика 19-я неделя беременности, медсестра помогала пациентам своего отделения и заразилась от них.

Вспышка коронавируса в городской больнице Златоуста произошла из-за того, что медики не соблюдали меры безопасности при контакте с больными. В итоге заболели как пациенты нескольких отделений, так и сами врачи.

По данным на 24 апреля, Златоуст является лидером по числу заболевших коронавирусом среди других территорий региона. Из 245 заболевших 82 живут в Златоусте, в то время, как в миллионом Челябинске– 62 случая.

Сейчас в город направлены дополнительные бригады медиков. Корпус больницы, где произошла вспышка, закрыт на карантин.

Ранее сообщалось, что все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к COVID-19.