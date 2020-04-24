Беременная медсестра заразилась коронавирусом в больнице Челябинской области

Состояние заразившейся коронавирусом медсестры из городской больницы Златоуста оценивают как средней тяжести.
Сообщается, что у медика 19-я неделя беременности, медсестра помогала пациентам своего отделения и заразилась от них.
Вспышка коронавируса в городской больнице Златоуста произошла из-за того, что медики не соблюдали меры безопасности при контакте с больными. В итоге заболели как пациенты нескольких отделений, так и сами врачи.
По данным на 24 апреля, Златоуст является лидером по числу заболевших коронавирусом среди других территорий региона. Из 245 заболевших 82 живут в Златоусте, в то время, как в миллионом Челябинске– 62 случая.
Сейчас в город направлены дополнительные бригады медиков. Корпус больницы, где произошла вспышка, закрыт на карантин.
Ранее сообщалось, что все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к COVID-19.