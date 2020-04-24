Все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к COVID-19

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24 апреля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

m24.ru

Все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила в эфире «Первого канала» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы - работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», - сказала Анастасия Ракова.

Кроме того, со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований, добавила она. По словам вице-мэра, на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции.

По данным Анастасии Раковой, сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки.