Собянин рассказал о строительстве корпусов для долечивания больных COVID-19

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24 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Долечивать больных коронавирусной инфекцией в Москве будут во временных медицинских корпусах пр и городских стационарах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке, где строительство такого объекта планируется завершить уже 7 мая.

«Вот на этих площадках будет развернуто 500 мест. Коммунарка (о больнице) сама по себе в плановой помощи тоже на 500 мест. По сути дела, это будет еще одна больница. Мы начали строительство 20 числа. Она будет 7 мая уже отдана под пациентов. Это означает, что все будет смонтировано и запущено в строй за 17 дней», - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что власти Москвы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих от коронавируса пациентов.

«У нас количество коронавирусных пациентов становится с каждым днем больше, и это формирует потребность в расширении коечного фонда, но высокотехнологичные клиники перепрофилировать до бесконечности просто невозможно. Поэтому мы приняли решение развернуть около 2 тыс. коек в виде быстровозводимых конструкций - специализированных медицинских конструкций, которые включают все необходимое для ведения пациентов, и размещаем их рядом с высокотехнологичными клиниками для того, чтобы пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, можно было перевозить сюда, но при это не оставлять без присмотра врачей и при первой необходимости снова направлять на высокотехнологичное лечение», - пояснил Сергей Собянин.

Он отметил, что строительство быстровозводимых корпусов рядом с клиниками позволяет увеличить объем медицинской помощи.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, строительство временных быстровозводимых медицинских корпусов ведется на территории 13 городских стационаров: НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ №24, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ имени Юдина, ГКБ №52, ГКБ №67 имени Ворохобова, ИКБ №2, госпиталь для ветеранов войн №3, ГКБ имени Мухина, ГКБ №17, филиал №3 МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

На территории больницы в Коммунарке планируется построить семь отдельных конструкций общей площадью 8,4 тыс. кв. м. Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, а также системой обеззараживания воздуха. Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников. Для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Уточняется, что по окончании пандемии коронавируса корпуса будут демонтированы.

В настоящее время в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.