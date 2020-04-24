СБУ хочет «продать» России прах легендарного разведчика

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24 апреля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Львовский горсовет

фото: pixabay.com

Украинские спецслужбы планируют использовать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова в политических целях. Могила героя находится во Львове. Там ее постоянно оскверняли. Поэтому родственники просят вернуть прах в Россию.

Об отказе родственникам легендарного разведчика в передаче останков сообщил исполнительный комитет Львовского горсовета. Могила Николай Кузнецова находится в этом городе на Холме славы.

Передавать останки разведчика львовским властям запретили сразу в двух ведомствах: киевское минкультуры и СБУ.

«Рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным», — пояснило львовским властям министерство культуры Украины.

В свою очередь украинские спецслужбы пояснили, что информация о просьбе родственников Николая Кузнецова вернуть прах легендарного разведчика будет учтена. Этот фактор будет использоваться в переговорном процессе при обмене удерживаемыми лицами.

Последний обмен состоялся не так давно. Республики Донбасса передали Киеву 20 человек. Украина же вернула 14 пленных.