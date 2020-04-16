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16 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Alexander Rekun, globallookpress.com

Первый в 2020 году обмен пленными состоялся в Донбассе. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики на линии соприкосновения передали украинским властям 20 человек. Из Киева уехали 14 удерживаемых граждан.

Освобожденным людям не удастся сегодня воссоединиться со своими семьями, так как им придется из-за эпидемии коронавируса пройти карантин.

По словам представителя России в Контактной группе Бориса Грызлова, стороны, Киев и самопровозглашенные республики, подтвердили, что не будут в дальнейшем преследовать бывших пленников. В Минске продолжатся переговоры об обмене по формуле «всех на всех».

29 декабря 2019 года. Киев передал ЛДНР 124 человека, на Украину вернулись – 76. В канун нового года стороны отпустили 200 человек. Тогда говорили, что меняли «всех установленных на всех установленных»