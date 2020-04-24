У России украли Чебурашку

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24 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Союз.ру

Студия «Союзмультфильм» намерена заняться возвратом прав на образ Чебурашки и забрать их у японской компании, которая уже выпустила первую серию мультипликационного сериала об этом герое. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, у российской и японской сторон есть серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

В Японии впервые представили мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D. Его выход приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International.

Однако у России есть ряд претензий к японским коллегам, рассказала председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева: "Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - сказала она.

Слащева отметила, что после смены руководства студии в 2017 году им удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет-права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом.