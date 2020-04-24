Врачам, работающим с коронавирусом, начали выплачивать надбавки

Московские врачи начали получать надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Отмечается, что выплаты станут поступать медработникам с сегодняшнего дня.
«Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать, начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений, начиная со следующей недели», - рассказала Ракова.
Она отметила, что у врачей будут сохранены как региональные, так и федеральные надбавки.
Ранее были перечислены главные ошибки людей во время пандемии.