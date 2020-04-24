Врачам, работающим с коронавирусом, начали выплачивать надбавки

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24 апреля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Московские врачи начали получать надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Отмечается, что выплаты станут поступать медработникам с сегодняшнего дня.

«Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать, начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений, начиная со следующей недели», - рассказала Ракова.

Она отметила, что у врачей будут сохранены как региональные, так и федеральные надбавки.

Ранее были перечислены главные ошибки людей во время пандемии.