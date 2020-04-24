Перечислены главные ошибки людей во время пандемии

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24 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EurekAlert!

Фото: pixabay.com

Ученые Принстонского университета назвали главные поведенческие ошибки, которые затрудняют борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В исследовании говорится, что многие люди стали большое внимание уделять вирусу, но забывают думать о себе.

Эксперты отметили, что люди стали пренебрегать сном, физическими упражнениями или общением с окружающими. Кроме того, самоизоляция способна развивать хронические заболевания психики, поэтому ученые призывают создать комфортную атмосфер дома и оперативно реагировать на тревогу.

Другой распространённой ошибкой является неправильное интерпретирование статических данных, что может вызвать ложные надежды на улучшение результата или панику.

Также затруднять борьбу с инфекцией могут укоренившиеся социальные нормы и традиции, например частые соприкосновения при встречи. Эксперты считают, что медикам следует распространять информацию о том, как правильно вести себя в период пандемии: лозунги и постеры.