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Вирусолог оценил риск появления новой волны коронавируса: «Пришел к нам надолго»

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Вирусолог оценил риск появления новой волны коронавируса: «Пришел к нам надолго»
Фото: pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал информацию о возможном появлении второй волны коронавируной инфекции. По его словам, вирус станет менее опасным только после появления вакцины, сообщает kp.ru.

“Похоже, он пришел к нам надолго! Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится. Для того, чтобы с ним по-настоящему сражаться, нам будет нужна вакцина”, - высказал он.

Однако Альштейн отметил, что после изобретения прививок и вакцины коронавирус нового типа все равно “останется с нами”.

Кроме того, медик не исключает того, что вирус может передаваться через воду, попадая туда с фекалиями через канализацию, но более вероятными являются контактный и воздушно-капельный пути передачи.

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