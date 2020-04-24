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Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

“Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев”, - высказал он.

При этом Бутенко считает, что с SARS-CoV-2 может произойти аналогичная ситуация, но он отличается большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

БА

Здоровье

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

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