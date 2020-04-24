Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 апреля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

“Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев”, - высказал он.

При этом Бутенко считает, что с SARS-CoV-2 может произойти аналогичная ситуация, но он отличается большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.