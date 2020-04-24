Как коронавирус сказывается на средней продолжительности жизни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 апреля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция способна влиять на среднюю продолжительность жизни человека, сообщили шотландские ученые. Они рассчитали, сколько лет потеряли люди, которые переболели COVID-19.

Исследователи установили, что мужчины теряют из-за коронавируса в среднем 13 лет, тогда как женщины – 11 лет. Для этого использовалась особая шкала, ранее разработанная ВОЗ.

«В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», - заявил один из авторов исследования Дэвид Макаллистер.